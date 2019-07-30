Haberler» 3. Sayfa» Haber

Ereğli'de Hint keneviri ve esrar ele geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir eve düzenledikleri operasyonda 15 gram kubar esrar ile 87 kök Hint keneviri ele geçirdi.

30.07.2019 17:31 Ereğli'de Hint keneviri ve esrar ele geçirildi
Konya'nın Ereğli ilçesinde jandarma ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir eve düzenledikleri operasyonda 15 gram kubar esrar ile 87 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı Zengen Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Zengen Mahallesi'nde bulunan bir eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 15 gram kubar esrar ile 87 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili evde bulunan K.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KONYA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
03:32   Müstakil eve atılan EYP korkuttu
03:31   Ankara'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ağır yaralı
03:24   Müstakil eve atılan EYP korkuttu
03:18   Ankara'da kontrolden çıkan araç takla attı: 1 ağır yaralı
01:51   Bolu'da, TEM Otoyolu'nda mukavva yüklü kamyon alev alev yandı
01:44   Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor
01:43   Suriye sınırına sevkiyat devam ediyor