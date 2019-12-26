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Ereğli'de hurda araçlar kaldırılıyor

Ereğli ilçesinde, sokaklara terk edilmiş yaklaşık 52 hurda araç belediye ekiplerince kaldırıldı.

26.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:00 Ereğli'de hurda araçlar kaldırılıyor
Ereğli ilçesinde, sokaklara terk edilmiş yaklaşık 52 hurda araç belediye ekiplerince kaldırıldı.
Ereğli Belediyesi Müdürü Halit Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, sanayi sitesinde tespit edilen yaklaşık 52 aracın çekici vasıtasıyla belediye garajına çekildiğini belirtti.
Araçların kaldırıldığı alanların da belediye ekiplerince dezenfekte edildiğini anlatan Aydın, "Esnafımızın memnuniyeti bizleri de memnun etti. Çalışmalarımız diğer noktalarda da sürecek. Vatandaşlarımız yol kenarlarında, cadde ve sokaklarda gördükleri araçları Alo 153 Zabıta İhbar Hattı'na bildirebilirler." dedi.

Halit Aydın, Zabıta, Araç, Güncel

Kaynak: AA

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