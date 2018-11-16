Ereğli'de İçme Suyu Analizleri Temiz Çıktı

Ereğli ilçesinde içme suyu analiz raporlarının temiz çıktığı bildirildi.
Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal
, yaptığı yazılı açıklamada, Ereğli Halk Sağlığı Müdürlüğünün ilçenin 5 ayrı noktasından aldığı içme suyu numunesi sonuçlarına göre, alınan numunelerin insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmelik uyarınca tüketime uygun olduğu rapor edildiğini belirtti.
İçme suyunun sürekli kontrol altında tutulduğunu ifade eden Uysal, şunları kaydetti:
"Şebeke suyumuz gerek belediyemiz gerekse İlçe Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından sürekli kontrol altında tutulmaktadır. Halkımızın içme suyunu kullanma konusunda tedirgin olmalarını gerektirecek hiçbir olumsuzluk yoktur. Bu konuda şikayeti ya da tereddüdü olan vatandaşlarımız ilgili müdürlüğümüzün 333 11 34 ve 333 11 85 numaralı telefonuna ulaşabilir."
Hüseyin Uysal,Uysal