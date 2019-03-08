Ereğli'de İhtiyaç Sahiplerine Yardım

Kaynak: AA

Ereğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde 2017 yılında kurulan Gıda ve Giyim Bankası aracılığıyla 6 bin 843 aileye yardım yapıldığı bildirildi.Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 mahallede muhtarlar tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere katkı sağladıklarını belirtti.Sosyal belediyeciliğe büyük önem verdiklerini anlatan Uysal, "Bugüne kadar toplam 6 bin 843 ailemize ulaştık. Bugün de 3 ayda bir düzenli olarak yapılan gıda yardımını gerçekleştiriyoruz. Her ay düzenli olarak aceze yardımları yapıyoruz. Yine 5 yılda 40 bin aileye ramazan kolisi, 5 bin öğrencimize ise kırtasiye yardımı dağıtıldı." ifadesini kullandı.