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Ereğli'de iş kazası

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.

02.08.2019 17:27 Ereğli'de iş kazası
Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) bağlı maden ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Armutçuk Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan Eyüp Aksoy, maden ocağında tavandan düşen taşlar nedeniyle yüzünden yaralandı.
Mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarılan Aksoy, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Aksoy, burada yapılan müdahalenin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu, İşçi, Güncel

Kaynak: AA

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