Ereğli'de Kadın Çiftçiler Yarıştı

30 Kasım 2018 Cuma 15:52



30 Kasım 2018 Cuma 15:52

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü ortaklığında "Kadın Çiftçiler Yarışıyor" adlı bilgi ve kültür yarışması gerçekleştirildi.Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programın açılışında konuşan İlçe Tarım Müdürü Orhan Soylu, "Belediyemiz ile işbirliği ile gerçekleştirdiğimiz kadın çiftçiler bilgi ve kültür yarışmasındaki amacımız kırsal alanlarda yaşayan kadın çiftçilerimizin bir araya gelerek rutin iş temposundan kurtularak sosyal bir faaliyet içerisinde bulunmalarını sağlamaktır. Kadın çiftçilerimiz sürdürülebilir tarımın en büyük güvencesidir. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Programımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum" şeklinde konuştu.Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, "Belediye olarak vatandaşlarımıza bir farkındalık oluşturmak, onların hayatlarında bir değişiklik oluşmasını sağlamak ve bunu doğru katkı sunacak şekilde yapmak için çeşitli çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Uzun süre İlçe Tarım Müdürlüğü yapmış bir hemşehriniz olarak bu projelerde hep yer aldık. Şunu gördük ki kadınlarımızın, kadın çiftçilerimizin, kadın girişimcilerimizin elinin değdiği, benimseyerek, isteyerek yaptığı işlerin sonucunda hep başarı var. Kırsalda yaşayan kadınlarımızın özgüvenlerini artırmak, üretime, istihdama ve aile ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla çeşitli işler yapıyoruz. Bu anlamda belediye başkanı olarak göreve geldiğimizde ilk olarak yaptığımız hizmetlerden birisi olan Kadın Girişimciler Derneğimizi kurdurduk. Burada kadınlarımızın ürettikleri ürünleri değerlendirsinler ve aile ekonomisine katkıda bulunsunlar diye bir proje geliştirdik. İçişleri Bakanlığımızın da kabul etmesiyle birlikte Oğuz Ata Tesislerimiz içerisinde güzel bir tesis kurduk. Beyaz kiraz üretiminden organik gıdaların işlenmesi ve paketlenmesi ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Düzenlediğimiz yarışmamızda 7 mahallemizden gelen kadınlarımız var, tarımsal konulardaki bilgileriyle sorulara cevap verecekler. Bu yarışmanın bir sosyal aktivite ve kendilerine olan özgüvenlerin artırılması noktasında katkısının olacağını biliyor, diğer kadınlarımıza örnek olacağını düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, şimdiden tüm katılımcıları şampiyon ilan ederek hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.Yarışmaya Gökçeyazı, Kuzukuyusu, Şinasi, Belceağaç, Zengen, Aziziye ve merkez mahallelerden kadın çiftçiler katıldı. İlk oturumda 15 sorunun sorulduğu ve ikinci oturumda 5 altın sorunun sorulduğu yarışmada birinciliği Kuzukuyusu Mahallesi elde etti. Son oturumda 2. ve 3. olan mahalleleri belirlemek için yapılan kadın çiftçilerin kendi elleriyle çektiği kuranın sonunda ikinciliği Şinasi, üçüncülüğü ise Belceağaç mahallesi elde etti.Programa, Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Belediye Başkanı Özkan Özgüven ve eşi İlkay Özgüven, AK Parti İlçe Başkan Vekili Zübeyir Dursun, İlçe Emniyet Müdürü Necdet Ercan, İlçe Tarım Müdürü Orhan Soylu, Ziraat Odası Müdürü Abdullah Çelik, Kurum Müdürleri, Oda ve Birlik Başkanları, STK Temsilcileri, Muhtarlar, kadın çiftçiler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA