03.07.2019 17:18
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Ereğli'de kenevir yetiştiriciliği eğitimi

Ereğli

Ereğli ilçesinde çiftçilere kenevir yetiştiriciliği ve endüstride kullanımı konularında eğitim semineri verildi.

Ereğli ilçesinde çiftçilere kenevir yetiştiriciliği ve endüstride kullanımı konularında eğitim semineri verildi.
Ereğli Ziraat Odası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen seminere, Tarım Orman İl Müdürlüğü ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 yılı teknik destek programı kapsamında sanayi tipi kenevir yetiştiriciliği ve endüstride kullanımı eğitimine ilçedeki çiftçiler katıldı.
İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Gülsüm Yaldız, sunum eşliğinde bilgiler verdiği eğitimde, Tarım Orman İlçe Müdürlüğü ve Ereğli Ziraat Odası personeli de yer aldı.
Kaynak: AA
Kenevir, Güncel

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