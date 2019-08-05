Haberler» Güncel» Haber

Ereğli'de kurbanlık hayvan satış yerleri denetlendi

Ereğli ilçesindeki kurbanlık hayvan satış yeri denetlendi.

05.08.2019 15:57 Ereğli'de kurbanlık hayvan satış yerleri denetlendi
Ereğli ilçesindeki kurbanlık hayvan satış yeri denetlendi.
Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri, Fen İşleri, Zabıta ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle ilçeye bağlı Delihakkı mevkisinde kurulan kurbanlık hayvan satış yerlerindeki kurbanlıklar sağlık ve idari açıdan denetlendi.
Veteriner İşleri Müdürlüğü Vektör Kontrol ve İlaçlama ekipleri tarafından da satış yerinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Ereğli Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurban kesim elemanı kursu uygulamalı eğitimine 33 kursiyerin katıldığı belirtildi.
Ereğli Belediye Mezbahasındaki uygulamalı eğitimde kursiyerlere kurbanlık hayvanlara yaklaşma, yatırma, dini kurallara göre kesim ve et muayenesi konular uygulamalı olarak anlatıldı.

Zabıta, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:51   Kazada ölen düzensiz göçmenler toprağa verildi
17:50   FETÖ şüphelisi iki kişinin hücre evinde yakalanması
17:50   MUĞLA Tüfekle vurulan 2 eşekten 1'i öldü diğeri yaralı olarak kaçtı
17:50   ANTALYA Ölen arkadaşları için adalet istediler
17:50   ANTALYA Ölen arkadaşları için adalet istediler
17:49   Çanakkale'de çevreciler, tepki gösterdikleri maden sahasına girdi
17:48   Sisi'den Kahire saldırısına tepki, "Korkakça bir terör eylemi"