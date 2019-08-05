Ereğli'de kurbanlık hayvan satış yerleri denetlendi

Ereğli ilçesindeki kurbanlık hayvan satış yeri denetlendi.
Ereğli Belediyesi Veteriner İşleri, Fen İşleri, Zabıta
ile Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle ilçeye bağlı Delihakkı mevkisinde kurulan kurbanlık hayvan satış yerlerindeki kurbanlıklar sağlık ve idari açıdan denetlendi.
Veteriner İşleri Müdürlüğü Vektör Kontrol ve İlaçlama ekipleri tarafından da satış yerinde ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı.
Ereğli Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kurban kesim elemanı kursu uygulamalı eğitimine 33 kursiyerin katıldığı belirtildi.
Ereğli Belediye Mezbahasındaki uygulamalı eğitimde kursiyerlere kurbanlık hayvanlara yaklaşma, yatırma, dini kurallara göre kesim ve et muayenesi konular uygulamalı olarak anlatıldı.