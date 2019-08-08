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Ereğli'de Mesleki Yeterlilik Belgesi anlatıldı

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

08.08.2019 13:32 Ereğli'de Mesleki Yeterlilik Belgesi anlatıldı
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (MEYBEM) tarafından Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) üyelerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
ETSO Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda MEYBEM Genel Müdürü Ahmet Saygın Baban, sunum eşliğinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenen ve zorunlu hale getirilen, "Mesleki Yeterlilik Belgesinin" önemi, sınavları, mevzuatı, cezai sorumluluğu ve belgenin alınması için takip edilmesi gereken süreç hakkında bilgilendirmede bulundu.
Yaklaşık 2 saat süren bilgilendirme toplantısında katılımcıların soruları da yanıtlandı.

Zonguldak, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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