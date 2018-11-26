Ereğli'de Necip Fazıl Kısakürek Anıldı

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:25



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:25

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen şair ve yazarların katılımı ile 1. Uluslararası Necip Fazıl Kısakürek'i anma programını gerçekleştirdi.Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven programda yaptığı konuşmada, "Necip Fazıl Üstadı tanımak, anlamak, anlatmak, aktarmak gerçekten günümüz şartlarında daha da önem arz ediyor. Onun şiirlerindeki, betimlemelerindeki gençliğimize ve milletimize bir arada olma, daha da ileriye gitme, zaman zaman tevekkül edip silkinme noktasındaki verdiği mesajları çok iyi anlamamız gerekiyor. Bulunduğumuz şartlar, ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar Necip Fazıl Üstadı anlamamız gerektiğinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Programımızla özellikle gençlerimizin onu anlamasında öncü olabiliyorsak ne mutlu bize. Bu duygularla bizleri yalnız bırakmayan siz değerli katılımcılarımıza ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen şairlerimize teşekkür ediyor, Necip Fazıl Kısakürek'i rahmetle ve hürmetle anıyorum" dedi.Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi ise, "Böyle anlamlı bir programda sizlerle beraber olduğum için çok mutluyum. Bir toplumun kültür ve eğitim seviyesi gelişmesi için öncelikle böyle değerlerimize sahip çıkmamız gerekmektedir. Necip Fazıl belki 100 yılda bir gelir. Böyle değerlerimizi onların yaşam şartlarını, felsefelerini çok iyi anlamalı ve gelecek nesillere aktarmalıyız. Necip Fazıl Üstadı saygı ve hürmetle anıyor, böyle anlamlı bir program düzenledikleri için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanından gelen şairlerimize hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.Program protokol üyelerinin şairlere plaket takdimiyle son buldu. Programa, Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Belediye Başkanı Özkan Özgüven, AK Parti İlçe Başkan Vekili Zübeyir Dursun, İlçe Milli Eğitim Müdürü İradet Genç, belediye meclis üyeleri, oda ve birlik başkanları, birim müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA