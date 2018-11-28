Ereğli'de Okuma Yazma Kursu

Ereğli İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili İsmail Aksoy
, ilçe genelinde açılan okuma yazma kurslarını bin 800 kişinin tamamladığını söyledi.
Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ve eşi Emine Erdoğan
'ın başlattığı seferberlik kapsamında ilçe genelinde çok sayıda kurs açıldığını belirtti.
İlçede 5 bin vatandaşın okuma yazma bilmediğini anlatan Aksoy, "Yapılan yoğun kampanyalar sonucunda bin 800 vatandaşımız okur yazar hale geldi. Cumhurbaşkanımız ve değerli eşlerinin himayelerinde yürütülen okur yazarlık seferberliği devam etmektedir. Biz bir kişi bile olsa öğretmen görevlendirerek vatandaşlarımızı okur yazar hale getireceğiz." dedi.
İsmail Aksoy
28 Kasım 2018 Çarşamba 14:13