18 Aralık 2018, 13:59
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Ereğli'de Otobüslerin Yolcu İndirme Sorunu

Ereğli

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Karayolları Taşımacılık Kanunu'na göre otobüslerin ilçe merkezinde yolcu indirme sorununun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Karayolları Taşımacılık Kanunu'na göre otobüslerin ilçe merkezinde yolcu indirme sorununun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gülüç-Kepez arasındaki kara yoluna üç noktaya İlçe Trafik Komisyonu kararı gereği, ceplerin yapılarak gerekli tabelaların asıldığını belirtti.

Komisyonu kararının uygulanmaya başladığını aktaran Uysal, şöyle konuştu:

"Belediye olarak bizler 3 noktadaki ceplerin fiziki şartlarını uygun hale getirdik. Buralara yolcu indirme levhalarını astık. Otobüs firmaları Kışla, Kepez güzergahı üzerinde 3 noktada yolcu indirmeye başladılar. Bu uygulamayla birlikte vatandaşların yaşadığı sıkıntıyı çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz."
Kaynak: AA