Ereğli'de Otobüslerin Yolcu İndirme Sorunu

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Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Karayolları Taşımacılık Kanunu'na göre otobüslerin ilçe merkezinde yolcu indirme sorununun çözüme kavuşturulduğunu söyledi.Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gülüç-Kepez arasındaki kara yoluna üç noktaya İlçe Trafik Komisyonu kararı gereği, ceplerin yapılarak gerekli tabelaların asıldığını belirtti.Komisyonu kararının uygulanmaya başladığını aktaran Uysal, şöyle konuştu:"Belediye olarak bizler 3 noktadaki ceplerin fiziki şartlarını uygun hale getirdik. Buralara yolcu indirme levhalarını astık. Otobüs firmaları Kışla, Kepez güzergahı üzerinde 3 noktada yolcu indirmeye başladılar. Bu uygulamayla birlikte vatandaşların yaşadığı sıkıntıyı çözmenin mutluluğunu yaşıyoruz."