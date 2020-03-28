Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ereğli'de otomobil attı: 3 yaralı

Konya'nın Ereğli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

28.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 28.03.2020 16:03
Ereğli'de otomobil attı: 3 yaralı
Konya 'nın Ereğli ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Adana Aksaray karayolu üzeri Ereğli İlçesine bağlı Zengen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Aksaray istikametine giden Ramazan Ünlü idaresindeki 31 KGS 71 plakalı otomobilin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada sürücü ile otomobilde bulunan annesi Nazlı Ünlü ve Kız kardeşi Zeynep Ünlü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kazada yaralanan aynı aileden 3 kişi olay yerine gelen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Ereğli'de otomobil attı: 3 yaralı - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

17:26: Ankara'da Korona etkisi: Meydan, cadde, sokak ve parklar boş kaldı - Haberler 17:23: Yasağa rağmen evini kuaför salonuna çevirdi - Haberler 17:22: Kızıltepe'de 18 suçtan 39 yıl 5 ay hapis cezası olan şahıs yakalandı - Haberler 17:19: Bursa-Ankara yolunda feci kaza: 2 yaralı - Haberler 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı - Haberler 16:44: Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü - Haberler 16:43: Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim - Haberler 16:34: Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi - Haberler 16:25: Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı 16:09: Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu - Haberler 15:53: Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu