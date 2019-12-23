Haberler » Güncel » Ereğli'de otomobil dereye uçtu: 3 yaralı - Haber

Ereğli'de otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dereye uçtu.

23.12.2019 04:50 | Son Güncelleme: 23.12.2019 04:50 Ereğli'de otomobil dereye uçtu: 3 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil dereye uçtu. Kazada otomobildeki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, sürücü 195 promil alkollü çıktı.

Kaza, gece 02.45 sularında Ereğli - Alaplı Karayolu Potbaşı mevkii Gülüç köprü girişinde meydana geldi. Ereğli'den Alaplı'ya giden Özkan (32) idaresindeki 67 UF 309 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjü aşarak karşı şeride geçti. Savrulan otomobil elektrik direğini yıkarak dere yatağına uçtu. Kazada, sürücü Özkan Karaman ile araçta bulunan Oğuzhan Dandem (30) ve Sinan Türkoğlu ( 37) yaralandı. Yaralılar araçtan kendi imkanları ile çıkarak sağlık ve güvenlik ekiplerine verdi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Sinan Türkoğlu'nun vücudunda ezikler olduğu ve tedavisinin sürdüğü. Diğer iki yaralının ise ayakta tedavi edildiği ve taburcu oldukları öğrenildi. Yaralı sürücü ise yapılan alkol testinde 195 promil alkollü çıktı.

Kaza sonrası, elektrik direklerini yıkan otomobil vinçle kaldırılırken, direklerdeki elektriği kesmek için BEDAŞ ekipleri olay yerinde çalışma yaptı.



Karaman, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

05:38   Uzungöl'de yıkım gerginliği (3) - Haber
05:37   Uzungöl'de yıkım gerginliği - Haber
05:34   Uzungöl'de yıkım gerginliği (3) - Haber
05:30   Gabon'da korsanlar balıkçı gemisindeki 4 Çinliyi kaçırdı - Haber
05:16   Servis minibüsüne çarpan motosikletteki 2 genç yaralandı - Haber
00:03   Olumsuz hava koşulları sebebiyle bazı deniz otobüsü seferleri iptal edildi - Haber
23:56   Adana'da kanlı infaz! Otomobillerinin önü kesilen 2 kişi öldürüldü - Haber
22:28   Sosyal medyaya düşen bu fotoğraf, paylaşım rekorları kırıyor! Sürücülerin dikkati dağıldı - Haber
20:40   Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Haber
19:47   Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı - Haber
23.12.2019 05:58:50