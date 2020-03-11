Ereğli'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı
Konya'nın Ereğli ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
11.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:44
Konya 'nın Ereğli ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.
Özcanlar mevkisinde, Halkapınar 'dan Ereğli istikametine giden Ahmet Kartoğlu idaresindeki 42 YZ 813 plakalı motosiklet ile Ereğli'den Halkapınar istikametine giden Gülizar Dudaklı yönetimindeki 68 AJ 792 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan Ahmet Koç yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özcanlar mevkisinde, Halkapınar 'dan Ereğli istikametine giden Ahmet Kartoğlu idaresindeki 42 YZ 813 plakalı motosiklet ile Ereğli'den Halkapınar istikametine giden Gülizar Dudaklı yönetimindeki 68 AJ 792 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan Ahmet Koç yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Halkapınar, Ereğli, Konya, Güncel
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