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Ereğli'de pazar yerleri denetlendi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından pazar yerleri denetlendi.

26.11.2019 13:30 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:35Ereğli'de pazar yerleri denetlendi
'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından pazar yerleri denetlendi.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Başkan Hüseyin Oprukçu'nun talimatı üzerine Belkaya Mahallesinde vatandaşlar için huzurlu alışveriş ortamı sağlamak amacıyla pazar yeri denetimlerinde bulundu. Denetimler sırasında gerekli uyumu sağlamayanlara cezai işlemlerin uygulandı.

Ereğli'de huzuru inşa etmenin, vatandaşların huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmelerinin gayretinde olduklarının altını çizen Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Denetimlerimiz de tamamen hemşehrilerimizin menfaatleri doğrultusundadır, bu nedenle cezai müeyyideleri uygulamada da imtina etmiyoruz. Ereğlimizin her bir noktasına özveri ile hizmet etmeye çalışıyoruz. En uzak mahallelerimizden biri olan Belkaya Mahallemizde de hizmetlerimizi aksatmamaya özen gösteriyoruz" dedi.

"Hiç kimsenin evine götüreceği rızkı temin etmesine karşı değiliz"

Ereğli'de haksız ve usulsüz hiçbir işe müsaade etmeyeceklerini ifade eden Başkan Oprukçu, "Hiç kimsenin evine götüreceği rızkı temin etmesine karşı değiliz. Hukuki ve ahlaki zeminin tesis edildiği her noktada hemşehrilerimizin, esnafımızın destekçisiyiz. Ereğli'nin gelecek yüz yılını inşa ederken mazeretlerin ardına sığınmadan, üretken ve en ücra köşedeki vatandaşının dahi sorunlarından haberdar olan bir belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz" şeklinde konuştu. - KONYA

Zabıta Müdürlüğü, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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