26.06.2019 15:31
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Ereğli'de polis adayları fotoğrafçılık kursu aldı

Ereğli

Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) öğrencilere yönelik "temel fotoğrafçılık" kursu düzenlendi.

Ereğli Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) öğrencilere yönelik "temel fotoğrafçılık" kursu düzenlendi.
Ereğli POMEM ile Anadolu Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ANFODER) iş birliğiyle düzenlenen fotoğrafçılık kursunda 38 polis adayı öğrenci, sertifika almaya hak kazandı.
Polis Başmüfettişi ve Ereğli POMEM Müdür Vekili Ali Kurbi, sertifika töreninde, öğrencileri tam donanımlı birer polis olarak mezun etmek için gayret ettiklerini söyledi.
Polislikte fotoğraf ve video çekiminin çok önemli olduğunu, mesleğin birçok alanında fotoğraf ve görüntü çekip işleyebilen polis memurlarına ihtiyaç duyulduğunu belirten Kurbi, suçu delillendirmek, ispatlamak ve cinayetleri çözmek için fotoğraf ve görüntülerden faydalandıklarını dile getirdi.
Kurbi, kursun düzenlenmesine destek veren ANFODER Başkanı Tamer Gümüş ile dernek yöneticileri ve eğitmenlere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından, kursu başarıyla tamamlayan polis adaylarına sertifikaları verildi.
Kaynak: AA
Polis , Güncel

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