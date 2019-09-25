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Ereğli'de polisten motosiklet uygulaması

Konya'nın Ereğli ilçesinde trafik ekiplerince yapılan motosiklet uygulamasında 10 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülere toplamda 10 bin lira ceza kesildi.

25.09.2019 11:06Ereğli'de polisten motosiklet uygulaması
Konya'nın Ereğli ilçesinde trafik ekiplerince yapılan motosiklet uygulamasında 10 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülere toplamda 10 bin lira ceza kesildi.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerince yakalamalı, hacizli, tescilsiz motosikletlere ve trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik olarak, çok sayıda personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada, 80 motosiklet kontrol edildi. Eksiği bulunan 10 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülere toplamda 10 bin lira para cezası uygulandı. Trafikten men edilen motosikletler yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü. - KONYA

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü, Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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