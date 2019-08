Ereğli'de sağanak: 6 kişi mahsur kaldı, ev ve iş yerlerini su bastı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilçeyi olumsuz etkiledi. Deli Hakkı ve Subaşı köylerinde sel nedeniyle taşan dere su baskınlarına neden oldu. Birçok iş yeri sular altında kalırken, keçi ve büyükbaş hayvan çiftliklerinde toplam 6 kişi mahsur kaldı. İlçeye bağlı Çaylıoğlu köyünde de sağanak yağış nedeniyle birçok ev, iş yeri ve bir cami sular altında kaldı.

Ereğli'de dün akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinde şiddetini arttıran sağanak yağış, özellikle köylerde etkili oldu. Deli Hakkı, Subaşı ve Çaylıoğlu köylerinde sel sonucu taşan dere, ev ve iş yerlerini sular altında bıraktı. Deli Hakkı köyünde bir evin giriş katını su basarken, ev halkı civciv ve diğer hayvanları son anda kurtardı. Subaşı köyünde piknik alanı olarak hizmet veren iş yeri sular altında kaldı. Piknik alanında bulunan at, tavuk, köpek ve diğer hayvanlar Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve iş yeri çalışanları tarafından kurtarıldı.

Subaşı Göleviç mahallesinde ise taşan dereden dolayı yolun karşısında bulunan keçi ve büyükbaş hayvan çiftliğindeki 6 kişi mahsur kaldı. Zonguldak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ereğli belediyesi İtfaiye müdürlüğü ekipleri ZODYAK bot ile olay yerine geldi. Burada açıklamada bulunan Ereğli belediyesi İtfaiye Amiri Mehmet Ali Demirkol, sağanak yağmur dolayısıyla toplam 6 kişinin mahsur kaldığını söyleyerek, "Bize düşen ihbarda karşıda keçi çiftliği ve büyükbaş hayvan çiftliği olduğu söylendi. Keçi çiftliğinde 4 kişi, diğer çiftlikte ise 2 kişi olduğu ifade edildi. Büyükbaş hayvan çiftliğinin olduğu seviye sudan biraz daha yüksekte. Ancak diğer binada su bir ya da bir buçuk metre kadar yükselmiş. Durum itibari ile hava karanlık ve akıntı var. Bizim karşıya ulaşma imkanımız yok. Ama Arkadaşlar şu an için güvendeler. Sular çekildiğinde karşıdan tahliyelerini sağlayacağız" dedi.

Öte yandan ilçeye bağlı Çaylıoğlu Köyünde de su baskını yaşandı. Taşan dere ev ve iş yerlerini sular altında bıraktı. Bir cami sel suları altında kaldı. Yaşanan olaylarda herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Ekipler bölgede olası bir duruma karşı hazır olarak bekletiliyor.

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak)