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Ereğli'de sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretiliyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Ereğli Gençlik Merkezi personeli, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretmeye başladı.

01.04.2020 09:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 09:56
Ereğli'de sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretiliyor
Konya 'nın Ereğli ilçesinde, Ereğli Gençlik Merkezi personeli, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siper üretmeye başladı.
Ereğli Gençlik Merkezi Müdürü Harun Aydın, yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele ederek gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına destek olmak için Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla yüz koruyucu siper üretmeye başladıklarını söyledi.
Aydın, "Personelimiz ile birlikte günde 4 saat çalışarak, haftada 200-250 adet yüz koruyucu siper üretmeyi hedefliyoruz. Ürettiğimiz siperlikleri Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz aracılığı ile ihtiyaç duyulan hastanelere ücretsiz olarak göndereceğiz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Harun Aydın, Ereğli, Aydın, Konya, Güncel
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