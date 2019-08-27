Haberler» Güncel» Haber

Ereğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)

1'İ KADIN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından 70 AAH 168 plakalı otomobille Karaman'daki evlerine kaçan Devren N., Kerem N., Gamze N. ve Mustafa A., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

27.08.2019 19:11 Ereğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)

1'İ KADIN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından 70 AAH 168 plakalı otomobille Karaman'daki evlerine kaçan Devren N., Kerem N., Gamze N. ve Mustafa A., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerine polisin geldiğini görünce kaçmaya çalıştığı, birinin saklandığı çatıda yakalandığı belirtildi. Polis çatıda yaptığı aramada ise bir adet tabanca ele geçirdi. Şüphelilerin sorgulanmak üzere Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.
Muammer ŞEN/KARAMAN,



Karaman, Ereğli, Konya, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:47   Tarihi Işıklar Konağı turizme kazandırılacak
20:46   Zihinsel engelli kadın, yoldan geçen kadını bıçakladı
20:46   Bayramiç panayırı'nda at ve eşekler satışa çıktı
20:45   Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı
20:45   Köpeğe, 'göz yaşı bezi' ameliyatı
20:45   İBB'den ulaşımda yeni ücret tarifesi açıklaması
20:44   Dere yatağında toprak kayması: 2 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı