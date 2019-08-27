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Ereğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı - tamamı

Ereğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)1'İ KADIN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIKonya'nın Ereğli ilçesinde 2 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından 70 AAH 168 plakalı otomobille Karaman'daki evlerine kaçan Devren N., Kerem N., Gamze N. ve Mustafa A.

27.08.2019 21:08
Ereğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı - tamamı
Ereğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı (2)
1'İ KADIN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Konya'nın Ereğli ilçesinde 2 kişinin öldüğü 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının ardından 70 AAH 168 plakalı otomobille Karaman'daki evlerine kaçan Devren N., Kerem N., Gamze N. ve Mustafa A., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerine polisin geldiğini görünce kaçmaya çalıştığı, birinin saklandığı çatıda yakalandığı belirtildi. Polis çatıda yaptığı aramada ise bir adet tabanca ele geçirdi. Şüphelilerin sorgulanmak üzere Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecek.
Ereğli'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı - tamamı

Güncel

Kaynak: DHA

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