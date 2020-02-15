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Ereğli'de tezgahlardaki balık fiyatları düşüş gösterdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde balıkçıların tezgahlarında hamsi 20, mezgit 15 ve ada lüferi 10 liradan alıcı buluyor.

15.02.2020 11:42 | Son Güncelleme: 15.02.2020 11:42Ereğli'de tezgahlardaki balık fiyatları düşüş gösterdi
'ın Ereğli ilçesinde balıkçıların tezgahlarında hamsi 20, mezgit 15 ve ada lüferi 10 liradan alıcı buluyor.
İlçede 40 yıldır balıkçılık yapan Sami Civan, gazetecilere yaptığı açıklamada, balık sezonunun bitmesine az bir süre kala tezgahlardaki fiyatların düşüş gösterdiğini söyledi.
Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyir etmesi nedeniyle palamudun olmadığını anlatan Civan, "Palamut olmuş olsaydı fiyatların daha da düşeceğini tahmin ediyorduk. Balıkçı tezgahları dolu. Şu an için hamsiyi 20, mezgiti 15 ve ada lüferini 10 liradan satıyoruz. Vatandaşların ilgisinden de memnunuz." dedi.
Balıkçı Sinan Altay da balık fiyatlarında düşüş yaşanmasıyla vatandaşların gösterdiği ilgide artış olduğunu belirtti.

Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA

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