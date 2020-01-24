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Ereğli'de uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekiplerinin dikkati sayesinde durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu madde ve silah çıktı, 2 kişi gözaltına alındı.

24.01.2020 18:10 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:16Ereğli'de uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
'nın ilçesinde polis ekiplerinin dikkati sayesinde durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu madde ve silah çıktı, 2 kişi gözaltına alındı.

Ereğli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hacımütahir Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde devriye attıkları sırada 2 şahsı şüphe üzerine durdu. E.U. (20) ve Y.K. (19) isimli şahısların üzerlerinde yapılan aramalar sonrasında toplam 22 adet uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise, 2 adet tabanca bulundu. Gözaltına alınan 2 şahıs, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Ereğli, Konya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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