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Ereğli'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor

Konya'nın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 kişiye işlem yapılırken, 10 gram eroin maddesi ve 8 uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi.

08.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 08.04.2020 15:17
Ereğli'de uyuşturucu ile mücadele sürüyor
Konya 'nın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu ile mücadele kapsamında 4 kişiye işlem yapılırken, 10 gram eroin maddesi ve 8 uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında son bir hafta içerisinde 4 şahıs gözaltına alındı, 2 şahsa uyuşturucu madde ticareti yapmak ve 2 şahsa ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. 10.08 gram eroin maddesi ve 8 uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ereğli, Konya, 3. Sayfa
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