Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: 15 Şüpheli Adliyede

Kaynak: DHA

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 15 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ile Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, okul önlerinde ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen kişilere yönelik soruşturma başlattı. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 9 Mart'ta 10 şüpheli gözaltına alındı. 10 kişi, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren jandarma, 15 şüpheliyi daha gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.- Zonguldak