14 Aralık 2018, 11:54
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Ereğli'de Uyuşturucu Şebekesine Operasyon: 6 Gözaltı

Ereğli

KONYA'nın Ereğli ilçesinde polisin uyuşturucu ticareti şebekesine yaptığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde polisin uyuşturucu ticareti şebekesine yaptığı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen şebekeye yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan operasyonda F.Ö., İ.B., C.A., E.G., A.T. ve E.D.  gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada satışa hazır 13,30 gram esrar ile 4 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

- Konya Konya,Uyuşturucu Ticareti,Ereğli
14 Aralık 2018 Cuma 11:54