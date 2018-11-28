Ereğli'de Yangın ve Acil Durum Tahliye Eğitimi

Ereğli Belediyesi İtfaiye
Müdürlüğü, mahalle sakinlerine yangın ve acil durum tahliye eğitimi verdi.
Murtaza Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşların talebi üzerine Beyçayırı Sitesi'nde gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılara yangın ve acil durum tahliye bilgileri verildi.
Eğitmenler, yangın oluşumu ve evlerde oluşabilecek tehlikelere ilişkin sunumun ardından uygulamalı olarak yangın söndürme eğitimi verdi.
Eğitimin ardından "Evde Güvenli Yaşam" broşürleri dağıtıldı.
İtfaiye
28 Kasım 2018 Çarşamba 12:20