08 Mart 2019, 15:54
»»

Ereğli'de Yangın ve Kurtarma Tatbikatı

Ereğli

Zonguldak'ta, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce, ilçedeki özel bir lisede yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Zonguldak'ta, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce, ilçedeki özel bir lisede yangın ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen tatbikatta, itfaiye ekibi senaryo gereği okulda meydana gelen yangına müdahale etti.

Okul bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri, öğretmenler, öğrenciler ve okul personeli tarafından söndürüldü.

Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürü Muhammet Ali Ateş, tatbikatın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe genelindeki okullarda yangın ve kurtarma tatbikatları gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Sivil Savunma Günü ve Deprem Haftası nedeniyle tatbikatlarımıza devam ediyoruz." diyen Ateş, "Senaryo gereği acil durum alarmının çalmasıyla öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz güvenli bölgelere tahliye edilmiş, okulun üst bölümlerinde mahsur kalan öğrencilerimiz için merdivenli araçla ve iplerle tahliyeleri sağlanmıştır." şeklinde konuştu. Güncel
Kaynak: AA