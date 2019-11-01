Ereğli'de Yeni Sanayi Sitesinin su kanalları temizlendi

Konya'nın Ereğli İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu'nun talimatı ile yıllardır temizlenmeyen Yeni Sanayi Sitesi yağmur suyu kanalları temizlendi.



Çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Hüseyin Oprukçu, "Yıllardır ötelenen hizmetleri gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Hemşehrilerimizi rahatsız edecek her türlü olumsuz unsuru ortadan kaldıracak öncelikle temiz bir şehrimizin olması çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda bizden sonra yıllardır temizlenmeyen Yeni Sanayi Sitesi yağmur suyu kanallarını Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün yürüttüğü çalışmalarla temizliyoruz. Hemşehrilerimizin destekleri ve olumlu görüşleri için teşekkür ediyorum" dedi.



"Her şartta bir fazla hizmet için çabalayacağız"



Bahanelerin ardına sığınmak yerine bir fazla hizmet etmek için çabalayacaklarını belirten Başkan Oprukçu, Ereğli'nin hizmet edilmeyi hak eden bir ilçe olduğunu ifade etti. Bu göreve talip olurken tek gayelerinin ötelenen hizmetleri gerçekleştirmek olduğunu anlatan Oprukçu, "Şükürler olsun Rabbim bize bunu nasip etti ve hemşehrilerimizin teveccühü ile bu şerefe yeniden nail olduk. Öncelikle bu şerefe halel getirmeyeceğiz ve huzur şehri Ereğli'yi hemşehrilerimizin de desteği ile inşa edeceğiz. Ereğlimizi hak ettiği noktalara taşıyarak vilayet Ereğli rüyamızı gerçekleşmesi için daha da çok çalışacağız" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA