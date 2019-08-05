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Ereğli'de zabıta denetimleri

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyor.

05.08.2019 12:54 Ereğli'de zabıta denetimleri
Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerine devam ediyor.

Ereğli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde özellikle gıda sektöründe ticaret yapan işletme ve şahıslara karşı tedbirler alırken, gereken cezai müeyyideleri de uyguluyor. Denetimler hakkında değerlendirmede bulunan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, "Halkımızın sağlığını tehdit eden, huzurunu bozan her türlü faaliyetin, hukuki ve ahlaki olmayan her işin karşısındayız. Bu noktada taviz vermeyecek, bu tür faaliyetleri gerçekleştirenlere caydırıcı önlemleri almaya devam edeceğiz. Huzur şehri Ereğli'yi sosyal, ekonomik, kültürel anlamda yaptığımız hizmetlerle inşa etmenin yanında vatandaşlarımızın sağlık ve güvenliği açısından da gereken her türlü çalışmayı yapacağız. Allah'ın izniyle çıktığımız bu yolda hedeflerimize ulaşmak için tüm engelleri aşarak Ereğli'mize huzurlu ve modern bir şehir hüviyeti kazandıracağız. Bu anlamda hemşehrilerimizin de desteğine ihtiyacımız var" dedi. - KONYA

Ereğli Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Ereğli, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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