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Ereğli'deki cinayet - Zanlı tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski muhtarın darp edilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan yeğeni tutuklandı.

07.11.2019 02:46 | Son Güncelleme: 07.11.2019 02:47
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski muhtarın darp edilerek öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan yeğeni tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçeye bağlı Uzun Çayır Mahallesi Yağmur Sokak'ta darbedildikten sonra getirildiği Ereğli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybeden eski muhtar Recep Er (58), öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan yeğeni Ö.E'nin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye çıkartılan Ö.E, savcılıktaki ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Olay
Dün, ilçeye bağlı Uzun Çayır Mahallesi Yağmur Sokak'ta eski mahalle muhtarı Recep Er ile yeğeni Ö.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine yeğeni tarafından darbedilen Er, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirmişti.
Ereğli'deki cinayet - Zanlı tutuklandı

Devlet Hastanesi, Zonguldak, Güncel

Kaynak: AA


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