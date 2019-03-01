Ereğli'den Kısa Kısa

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde özel bir okulun öğrencileri, İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.İtfaiye Amiri Mehmet Ali Demirkol ve çalışanlar tarafından Kışla mevkisindeki istasyonda karşılanan ilkokul öğrencilerine, araçların tanıtımı yapılarak, acil durum tahliyesi, afet ve yangın durumlarında davranış şekilleriyle uygulamalı yangın söndürme eğitimi verildi.Yaklaşık bir saat süren eğitimin ardından öğrencilere eğitici broşürler dağıtıldı."Muhasebeciler Günü"Ereğli ilçesinde Muhasebeciler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Mali Müşavirler ve Muhasebeciler Birliği Ereğli Şube Başkanı Ayşin Nalcı, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.Mart ayının ilk haftasının muhasebeciler günü olarak kutlandığını anlatan Nalcı, "Meslek mensuplarımız ve çalışanlarımız, zaten mevcut olan iş yüküne yenilerinin de eklenmesi nedeniyle bürolarından çıkamaz olmuşlar, sosyal hayatları kalmamış ve sağlıklarını yitirmeye başlamışlardır. Angaryaların olmadığı, meslek mensuplarının ve çalışanlarının bu onurlu mesleğe yakışır bir yaşam sürmeleri dileğiyle." dedi.Etkinliğe, Vergi Dairesi Müdürü Muharrem Gövce, vergi dairesi personeli, mali müşavirler ve muhasebeciler katıldı.