Ereğli'den kısa kısa

Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından ilçeye bağlı Süleymanbeyler Köyü'nde içme suyu inşaat yapımı gerçekleştirilecek.

Ereğli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Süleymanbeyler Köyü'nde içme suyu inşaatı yapımı için ihaleye çıkıldığı bildirildi.

İhalenin 6 Ağustos'ta Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleştirileceği kaydedilen açıklamada, "İhale dökümanı Ereğli Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından 150 lira bedelle satın alınabilir. Teklifler ihale günü saat 11.00'e kadar verilebilecektir. İhalede fiyat farkı ve avans verilmeyecektir. İşin süresi yer tesliminden itibaren 90 takvim günüdür." ifadelerine yer verildi.

- Ereğli-Zonguldak kara yolundaki çalışmalar

AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır, 2017 yılında ihalesi yapılan Ereğli-Zonguldak kara yolunda duble yol çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Çakır, düzenlediği basın toplantısında, AK Parti iktidarı öncesinde 15 yıllığına ihaleye çıkılan yol güzergahının tamamlanmasında gecikme yaşandığını belirterek, "2017 yılında ihalesi yeniden yapıldı. Hamdolsun, Ereğli-Zonguldak kara yolunu bölünmüş duble yol olarak açmış olduk. Yıllardır 'bitirilemez' denilmişti ama şimdi tamamlandı." dedi.

Ereğli-Devrek arasındaki kara yolunda çalışmaların devam ettiğini, Ereğli Devlet Hastanesi'ndeki eksikliklere yönelik gerekli girişimlerde bulunduklarını anlatan Çakır, Ereğli Eğitim Kampüsü ile ilgili proje yürütüldüğünü, hayırseverlerin destekleriyle bu projeyi hayata geçirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA