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Ereğli Evleri süsleniyor

"Ereğli Evleri Hayat Buluyor" projesi kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilen Karamürsel Ereğli Evleri, süslenmeye başladı.

13.01.2020 16:14 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:16Ereğli Evleri süsleniyor

Bir zamanların Yeşilçam filmlerine de konu olan 'in şirin bir sahil yerleşkesi Ereğli Mahallesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sayesinde eski nostaljik günlerine geri döndürülüyor. Ereğli Mahallesi'ndeki zamanla bakımsızlıktan kullanılmaz hale gelen yapıları restore eden Büyükşehir Belediyesi, ayrıca diğer yapılar için de ev sahiplerine proje desteği veriyor. Çalışmalar kapsamında restore edilen Çıpalı 'ın mevcut olan ve kullanılacak ahşap kapı raspaları ve tümlemeleridevam ediyor. 5-6-7 parseldeki yapı cephe süslemeleri devam ederken dış cepheye atılan astar evlere renk getirdi.

ORİJİNAL AHŞAP TAVAN ELEMANLARI ELDEN GEÇİRİLİYOR

Tarihi ve estetik açıdan oluşturdukları dokuyla Ereğli'nin simgesi haline gelen Ereğli Evleri'nin en dikkat çekici olanlarından Çıpalı Konak ve 5, 6, 7 parselde bulunan yapılar restore ediliyor. Çıpalı Konak'ın tavan zımpara ve boya rötuş işlemleri devam ederken dış kapı tümlemeleri yapılıyor. Yapının ayrıca ahşap sandalyelikler, çıta ve profil işleri de devam ediyor. Yapının orijinal ahşap tavan elemanları elden geçirilip yeniden montaj yapılıyor.

5-6-7 PARSELDE BULUNAN YAPILAR SÜSLENİYOR

5-6-7 parsel de bulunan yapılarda ise işler tüm hızıyla devam ederken Büyükşehir ekipleri, büyük bir yol kat etti. Parseller üzerinde yer alan yapılarda cephe süsleme işi başladı. Merdiven yapımını sürdüren ekipler, seramik derz yapıyor. Mutfak ve zemin kat yer karoları aslına uygun olarak yaptırıldı. Ahşap tavan zımpara ve boya rötuş işlemleri devam ediyor. Ahşap eli böğründe yapımı, mevcutahşapfirüş tümlemeleri ve diğer ahşap bitirme işleri devam ediyor. 5-6-7 parseldeki yapı cephe süslemeleri devam ederken dış cepheye atılan astar evlere renk getirdi.

OSMANLI TÜRK EVİ ÖZELLİĞİ

Ereğli Evleri, Osmanlı Türk evinin geleneksel özelliklerini yansıtan üsluplarıyla sahile paralel olarak birçok 2 katlı ahşap, kagir evlerden oluşuyor. Adını ön cephesinde yer alan çıpa şeklindeki kabartma motiflerinden alan ve Ereğli Evleri'nin en dikkat çekenlerinden olan Çıpalı Konak, bir zemin iki normal kattan oluşan ikiz yapı özelliği gösteriyor. Ön cephesindeki Ereğli'yi yansıtan çıpa motiflerinin yanı sıra, giriş kapılarına çıkılan çift taraflı merdivenleri de ayrı bir estetik unsur olarak öne çıkıyor.

YÖRESEL MALZEMELER

Çıpalı Ev'in dışında bölgede yapımında yöresel malzemelerin de kullanıldığı 20'ye yakın ev günümüze ulaşabildi. Çıpalı Ev'in yanı sıra restorasyon projesi kapsamında 262 ada, 5,6,7 no.lu parsellerde bulunan sivil mimari yapı da restore ediliyor. 112 metrekare taban alanına sahip olan bu yapı 3 kattan oluşuyor. Yapı 336 metrekare toplam kullanım alanlı ahşap karkas yapıya sahip. Yapı aslına uygun olarak restore ediliyor.


Karamürsel, Konak, Güncel

Kaynak: Bültenler

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