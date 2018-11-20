Ereğli Kadın Platformu'ndan Sergi

20 Kasım 2018 Salı 17:17



20 Kasım 2018 Salı 17:17

Ereğli ilçesinde Kadın Platformu tarafından, "Çocuk istismarı ve kadın" konulu sergi etkinliği düzenlendi.Kadın Platform Sözcüsü Neslihan Kalay, Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen serginin açılışında yaptığı konuşmada, çocuk istismarı ve kadın konulu serginin ilgi gördüğünü söyledi.Sergide yaşanmış olaylardan derlenen kitap ve haber alıntılarının yer aldığını anlatan Kalay, "Çocuğa cinsel istismar bölümü için özellikle belirtmek isteriz ki bu olaylar ve kişiler Türkiye'de yaşanan gerçek vakalardan alıntıdır. Bu konuda yapılmış araştırmalardan, yazılan kitaplardan ve mağdur röportajlarından yararlanılmıştır. Sergideki amaç çocuğa yönelik cinsel istismara ve kadına şiddete karşı dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmaktır." diye konuştu.Serginin açılış kurdelesi, platform üyeleri tarafından kesildi.