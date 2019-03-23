Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan Köy Ziyaretleri

Zonguldak
'ın Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu
, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulundu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Çorumluoğlu'nun beraberindeki kurum müdürleriyle Halaşlı, Kurtlar, Topallı, Esenler
, Üveyikli köyleriyle Ormanlı
Belediyesini ziyaret ederek, başkan, muhtar ve köylülerin sorunlarını dinlediği belirtildi.
Açıklamada, Kaymakam Çorumluoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
"Tespit edilen sorunların yatırım programı kapsamında çözümünü sağlayacağız. Devletimizin imkanlarını her noktaya eşit mesafede ulaştırabilmek için gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Halkımızın misafirperverliği ve duyarlılığından ötürü teşekkür ediyorum."
Güncel
Kaynak: AA