Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'ndan Ziyaret

20 Kasım 2018 Salı 12:43



20 Kasım 2018 Salı 12:43

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Türk Metal Sendikası Ereğli Şube Başkanı Metin Ercan'ı ziyaret etti.Çorumluoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, olağan genel kurulunu tamamlayarak yeni yönetimini oluşturan sendikanın Ereğli Şubesi'ne "hayırlı olsun" demek için geldiklerini söyledi.İlçede yoğun bir çalışma temposu içerisinde yer aldıklarını anlatan Çorumluoğlu, "Aslında ilçede saatin 24 değil, 25 veya 26 saat olması gerekiyor. İş yoğunluğu nedeniyle zaman oldukça hızlı geçiyor. Genel kurulunuzu gerçekleştirdiniz, hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.Ercan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Çorumluoğlu'na teşekkür etti.