Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'nun Köy Ziyaretleri

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu
, ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulundu.
Kaymakam Çorumluoğlu, beraberindeki daire müdürleriyle Ramazanlı, Çevlik, Asarlı, Davutlar
, Velidağı, Külah ve Şamlar köylerini ziyaret ederek, muhtar ve köylüleri dinledi.
Köylerde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların sorunlarını yerinde dinlediklerini söyledi.
"Gelen talepler, sorunlar görüşülüyor, yatırım programları belirleniyor." diyen Çorumluoğlu,"Köylerimizin tespit edilen problemleri yatırım programına alınması öngörülüyor. Köylerimizde vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın yakın ilgisinden memnunuz. Amacımız vatandaşımızı huzurlu ve modern ortamlarla buluşturmak ve eksikliklerini ortadan kaldırmak." dedi.
İsmail Çorumluoğlu