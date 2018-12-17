Ereğli Kaymakamı Çorumluoğlu'nun Köy Ziyaretleri

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun ilçeye bağlı köylerde incelemelerde bulunduğu bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Çorumluoğlu'nun beraberindeki daire müdürleriyle Kızılcapınar, Saltuklu, Serintepe, Sofular
, Hasankahyalar, Ereğli Ortacı köylerini ziyaret ederek, muhtar ve köylülerin sorunlarını dinlediği belirtildi.
Açıklamada, İsmail Çorumluoğlu'nun şu ifadelerine yer verildi:
"Muhtar ve vatandaşların taleplerinin çözümü noktasında nelerin yapılabileceğini değerlendirdik. Tespit edilen problemlerin yatırım programına alınması öngörülüyor. Gerek muhtarlarımız gerekse vatandaşlarımızın bizlere gösterdiği yakın ilgiden son derece memnunuz. Devletimizin imkanlarını her noktaya eşit mesafede ulaştırabilmek için gece gündüz çalışmalarımıza devam edeceğiz."
Kaynak: AA