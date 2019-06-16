16.06.2019 09:38
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Ereğli Kent Konseyi Olağan Genel Kurul Toplantısı

Ereğli Kent Konseyi Olağan Genel Kurul Toplantısı

Ereğli Kent Konseyi'nin olağan genel kurul toplantısı yapıldı.

Ereğli Kent Konseyi'nin olağan genel kurul toplantısı yapıldı.
Atatürk Kültür Merkezi Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının divan başkanlığını Hikmet Tezel yaptı.
Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tek liste ile gidilen genel kurulda başkanlığa Gökhan Güney, yönetim kuruluna, Naciye Tozkoparan, Çetin Yiğit, Derya Özcan, Tacettin Keskin, Filiz Yazkan, Nihat Eken, Songül Koçdemir, Nusret Öztürk, Cengiz Yılmaz, Şener Mısırlı, İhsani Kenanoğlu, İsmet Çiftçi, Okan Şimşek, Mehmet Ali Karanfil, Mehmet Taştan ve Mehmet Öztürk seçildi.
Güney, aldıkları görevi en iyi şekilde yerine getireceklerini belirterek, "Birlik ve bütünlük içerisinde bizden sonraki kuşaklara bu bayrağı en iyi şekilde teslim etmek için çabamız olacak. Emeği geçen, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Kaynak: AA
Güney, Kent Konseyi, Güncel

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