Ereğli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yılı

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenlerle kutlandı.
Devrim Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunuldu, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.Ereğli Belediye
Başkanı Halil Posbıyık
, törende yaptığı konuşmada, 18 Haziran 1920'de ilçenin düşman işgalinden kurtarıldığını söyledi.
Milli Mücadelede bağımsızlığı kazanan ilk ilçe olarak tarih sayfalarında yer aldıklarını anlatan Posbıyık, "Milli Mücadele çalışmalarını yürüten Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk
, Ereğli'nin işgal edildiği ilk günden itibaren her safhadan haberi olmuş, verdiği direktiflerle egemenliğine ve bağımsızlığına düşkün Ereğli halkının direnişine yön ve istikamet vermiştir. 10 gün süren Milli Mücadele sonunda Ramazan Bayramı
sabahı Ereğli düşman işgalinden kurtarılmıştır. Gelecek nesillerimiz böylesine büyük bir tarihi değerlere sahip olmaktan gurur duyarak bu şanlı tarihe ve Ereğlimize sahip çıkacaklardır." diye konuştu.
Halk oyunları gösterilerinin ardından ilçenin kurtuluş yıl dönümü nedeniyle İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünce düzenlenen spor müsabakalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi ile tören sona erdi.