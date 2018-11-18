Ereğli'nin En Yaşlı Öğretmeni Vefat Etti

Zonguldak
'ın Ereğli İlçesinde, Emekli Öğretmen Süleyman Can
, 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Uzun yıllar eğitim camiasına hizmet eden ve binlerce öğrenci yetiştiren Süleyman öğretmen Can Öğretmen, bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlık yaşıyordu. Kastamonu Gölköy
Köy Enstitüsü Mezunu Emekli Öğretmen Süleyman Can, bir çok okulda Köy Enstitülerini kuruluş Konuşmalarında yer aldı. Cenazesi Pazar günü Öğle Namazını müteakip Ereğli Hatip Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi. - ZONGULDAK
Zonguldak
18 Kasım 2018 Pazar 16:32