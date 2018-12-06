Ereğli Sydv'ye Mütevelli Heyeti Üye Seçimi

Ereğli Kaymakamlığınca Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) mütevelli heyetine üye seçiminin yapılacağı bildirildi.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada, yapılacak seçimle mütevelli heyetinde görev alacak isimlerin belirleneceği belirtildi.
İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının yöneticilerinin kendi aralarında seçimle belirleyeceği bir kişinin, mütevelli heyetinde görevlendirileceği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mütevelli heyetinde 2019'da görev alacak kişiyi seçmek üzere 18 Aralık
'ta Kaymakamlık toplantı salonunda seçim yapılacak. Seçime katılacak sivil toplum kuruluşlarının, dernek veya vakıflarına ait tüzük, vakıf senedi ve yetki belgesiyle birlikte en geç 17 Aralık akşamı mesai bitimine kadar vakıf müdürlüğüne kayıt yaptırmaları gerekmektedir."
Aralık
06 Aralık 2018 Perşembe 12:53