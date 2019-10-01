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Ereğli TSO dış ticaret eğitimi düzenlendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) işbirliğinde dış ticaret eğitimi düzenlendi.

01.10.2019 18:04Ereğli TSO dış ticaret eğitimi düzenlendi
Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası(TSO) ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) işbirliğinde dış ticaret eğitimi düzenlendi.

Kdz. Ereğli TSO ve BAKKA işbirliğiyle TSO konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime, konuşmacı olarak Dış Ticaret Uzmanı Şefik Ergönül katıldı. Katılımcıları Dış Ticaret konusunda bilgilendiren Ergönül, eğitim sonunda katılımcı firmaları yerinde ziyaret ederek ücretsiz danışmanlık hizmeti verdi. Toplamda 6 gün süren eğitimin 2 Ekim 2019 Çarşamba günü sona ereceği belirtildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Ekonomi

Kaynak: İHA

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