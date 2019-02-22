Ereğli'ye Ağır Ceza Mahkemesi Kurulacak

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AK Parti Ereğli Belediye Başkan adayı Erol Şahin, ilçeye Ağır Ceza Mahkemesi kurulacağını bildirdi.Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) imzası ile ilçeye Ağır Ceza Mahkemesi kurulma kararı alındığını belirtti.İlçedeki avukatlardan gelen talepler doğrultusunda kaymakamlık, Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası ve AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Adem Öztürk ile istişare yapılarak bu yönde talepte bulunulduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:"Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Saadet Oruç'un da katkılarıyla, Adalet Bakanımız ve HSK'nın imzasından geçen Ağır Ceza Mahkemesi talebinin gerçekleştirildiğinin müjdesini vermek istiyorum. Belediye başkanlığı görevine geldiğimizde de Ereğli'deki tüm meslek gruplarının sorunlarını teker teker çözülmesinin takipçisi olacağız. İlçemize Ağır Ceza Mahkemesi hayırlı uğurlu olsun."