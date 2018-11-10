Ereğli
'ye şehit ateşi düştü
KONYA - Hakkari
'de, askeri üs bölgesinde arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu Konyalı uzman çavuş Halil Daş şehit oldu. Hakkari'nin Şemdinli
ilçesi Ortaklar
Süngü Tepe Üs Bölgesindeki mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu 26 yaşındaki Konyalı Topçu Uzman Çavuş Halil Daş şehit oldu. 5 yıllık askerin Ereğli ilçesi Belkaya
Mahallesindeki evine şehadet haberi ulaştı. 9 yıl önce babası vefat eden Halil Daş'ın annesi Rukiye Daş'a yetkililer oğlunun şehit olduğunu bildirdi. Şehit evine Türk bayrağı asılırken aile taziyeleri kabul etti. Şehidin 4 ay önce nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı öğrenildi.
Hakkari
10 Kasım 2018 Cumartesi 16:46