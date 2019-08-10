Eren Bülbül, ölümünün 2. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı
TRABZON - Trabzon'un Maçka
ilçesi Köprüyanı Mahallesi'nde 11 Ağustos 2017 günü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen Eren Bülbül ölümünün 2. yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı. Köprüyanı Mahallesi'nde şehit edildiği yerdeki mezarı başında düzenlenen anma törenine Maçka Kaymakamı Selim Çomaklı, Maçka Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Adıgüzel, annesi Ayşe Bülbül, kardeşleri ve sevenleri katıldı. Mezarı başında okunan Kuran-ı Kerim'in ardından dualar edildi.