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Eren Bülbül'ün adı Tekirdağ'da bir parka verildi

PKK terör örgütünün saldırısında şehit düşen Eren Bülbül'ün adı Süleymanpaşa Belediye Meclisi tarafından Karadeniz Mahallesi'nde bir parka verildi.

17.10.2019 11:34Eren Bülbül'ün adı Tekirdağ'da bir parka verildi
PKK terör örgütünün saldırısında şehit düşen Eren Bülbül'ün adı Süleymanpaşa Belediye Meclisi tarafından Karadeniz Mahallesi'nde bir parka verildi.

İYİ Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanlığı PKK'lı hainlerin saklandığı alanı operasyon yapan askere gösterirken saldırıda şehit düşen Trabzonlu Eren Bülbül'ün adının Süleymanpaşa'da yaşatılması için Süleymanpaşa Belediye Meclisi'ne bir önerge verdi. İlçe Başkanı Ali Darıcı ve Yönetim Kurulu üyelerinin kararı ile yazılı olarak verilen önerge meclis gündemine alındı. Süleymanpaşa Belediye Meclisi'nde görüşülen önergede oy birliği sağlandıktan sonra şehit Eren Bülbül'ün adı Trabzonlu vatandaşların yaşadığı Karadeniz Mahallesi'ndeki bir parka verildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan İYİ Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Ali Darıcı, "Başta Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel olmak üzere meclisin değerli üyelerine önergemize destek verdikleri için teşekkür ederiz. Barış Pınarı Harekatı'nın yapıldığı şu günlerde vatan için daha önce şehit düşen Eren Bülbül kardeşimizin isminin Tekirdağ'da yaşatılacak olması bizi son derece memnun etmiştir. Bu vatanın Erenleri asla bitmeyecektir. Gerekirse hepimiz bir Eren oluruz. İyi varsın var oldun Eren" dedi. - TEKİRDAĞ

Süleymanpaşa, PKK, Güncel

Kaynak: İHA

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