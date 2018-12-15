Eren Derdiyok Bu Sezonki 9. Golünü Attı

Galatasaray
'ın forveti Eren Derdiyok
, Başakşehir
karşısında kaydettiği golle bu sezon ligdeki 6., toplamda da 9. golünü attı.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı M. Başakşehir maçında sarı-kırmızılıların golcüsü Eren Derdiyok sahneye çıktı. Müsabakanın 31. dakikasında kazanılan penaltının başına geçen Eren'in kaleci Mert'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 30 yaşındaki futbolcu böylece Süper Lig'de 6. golünü kaydetti.
Bu sezon 17 resmi müsabakaya çıkan Eren Derdiyok, Süper Lig'de 6, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve TFF
Süper Kupası'nda da 1 olmak üzere toplam 9 gol atmayı başardı. - İSTANBUL
Başakşehir,Galatasaray
15 Aralık 2018 Cumartesi 21:05